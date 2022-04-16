Полтаві було чутно звуки вибуху: в ОВА з'ясовують деталі

Внаслідок атак ворога чути вибухи у Полтаві. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Внаслідок атак ворога чути вибухи у Полтаві.

Про це повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін.

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Деталі

"Не ігноруємо повітряні тривоги. У Полтаві чутно було звуки вибуху. З'ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", – йдеться у повідомленні.

Українські військові в зоні ООС відбили 10 атак ворога та знищили 3 танки

Протягом 15 квітня українські військові у зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога, завдавши втрат російським окупантам. Про це повідомляє прес-служба ООС. Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР та один захопили.

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