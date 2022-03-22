У Києві поліцейські затримали двох помічників окупантів

Підозрілих чоловіків затримали на блокпосту / Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні
У Києві затримано двох посібників російських окупантів, повідомляє Національна поліція України. Це вдалося завдяки спільній роботі оперативників управління стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ та тероборони.
Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було, чітко назвати свої анкетні дані вони не могли, постійно плуталися в іменах. При цьому вони мали з собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.
Один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ, з його допомогою велася активна комунікація з абонентами країни-агресора. Крім того, в авто було включено відеореєстратор, який заборонено використовувати у період воєнного часу. Диверсантів було передано до СБУ.
Війна в Україні 22 березня
- ВСУ ведуть оборонну операцію та подекуди атакують, повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.
- У Чорнобаївці Херсонської області окупанти підірвали ракетою свою техніку. Раніше в цьому ж місці ЗСУ неодноразово розбивали супротивника, який намагався зайняти аеродром.
- Над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У". А на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер".
- Нескорені мешканці Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Рашисти застосували проти людей сльозогінний газ.
- У Горлівці та Єнакієвому окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення, яке відразу вирушає до районів бойових дій.