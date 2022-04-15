"Полізла не у свою справу і отримала": Кім розповів, що зараз відбувається з Росією

Віталій Кім розповів, що відбувається в Росії на цьому етапі війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія після вторгнення в Україну розуміє, що полізла не у свою справу і зараз думає, що робити далі. Водночас у Москві не хочуть зганьбитися перед сусідніми країнами.

Про це розповів голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у відеозверненні.

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Він вирішив завуалювати розповідь про війну Росії проти України, використовуючи такий художній прийом, як алегорія.

"Уявіть собі йде такий здоровий хлопець, бухе бидло. Йде додому у футболці (з написами, – ред.) Z, "діди воювали". Йде і думає "що б мені кому ще довести". І в сусідньому дворі сидить хлопчик, звичайний , красивий, з дівчинкою домовляється, "Велике будівництво" дівчинку звуть. Майже домовився в кіно вже піти, своїм життям живе, плани на вечір. І хлопець каже "О, йди сюди.І що ти тут сидиш?" і як належить "Ти з якого району? Чого ти тут забув? Тут все моє". Бійка. І хлопчик такий стрункий, звичайний, красивенький, як наваляв цьому бидлу. Юшка з носа тече, на колінах стоїть. І в цій позиції дивиться, що лежить поряд здоровий камінь. Прикро, що якийсь, як він вважав, лох, наваляв. На камінь такий дивиться і приймає рішення – начебто ж не має рації, але з усіх вікон на нього дивляться сусіди. "Ну буває, ну отримав мзди, але зізнайся, що не правий і конфлікт вичерпаний, давай розійдемося", – розповів Кім.

Він вважає, що зараз Росія перебуває саме у цій позиції.

"(РФ – ред.) була не права і полізла не у свою справу, отримала мзди, у якої поруч лежить величезний камінь. І ухвалює рішення, що зараз зробити", – сказав Кім.

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