Крутіше Чорнобаївки! Арестович повідомив про знищення командного пункту РФ у Херсонській області

Арестович розповів про знищення командного пункту окупантів у Херсонській області. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України провели успішну операцію на Херсонщині, знищивши 50 старших російських офіцерів.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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"З приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало голосно", – розповів він.

Наразі відомо, що у Херсоні чути вибухи. Таку інформацію публікують у ЗМІ. Поки що офіційної інформації, яка б підтверджувала ці повідомлення або спростовувала їх, — ні.

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