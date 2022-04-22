Крутіше Чорнобаївки! Арестович повідомив про знищення командного пункту РФ у Херсонській області

Арестович розповів про знищення командного пункту окупантів у Херсонській області. Колаж "Сьогодні"
Збройні сили України провели успішну операцію на Херсонщині, знищивши 50 старших російських офіцерів.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".
Деталі
"З приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало голосно", – розповів він.
Наразі відомо, що у Херсоні чути вибухи. Таку інформацію публікують у ЗМІ. Поки що офіційної інформації, яка б підтверджувала ці повідомлення або спростовувала їх, — ні.
Ситуація у Херсоні та області
- 12 березня у Херсоні пройшло екстрене засідання обласної ради . На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонська область – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за волю від російської окупації.
- У Херсонській області Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.
- У Херсоні викрали та катували депутата районної ради Дмитра Афанасьєва .