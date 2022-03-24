"Похоронки" подіяли: росіянки влаштували протест через відправлення рідних до України

Жінки протестували проти замовчування інформації про своїх близьких, що воюють в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Карачаєво-Черкеській республіці Росії жінки перекрили дорогу, вимагаючи інформацію про своїх рідних, відправлених на війну проти України.

Як повідомляє сайт "Свободный Идель-Урал", у станиці Зеленчуцькій 20 березня шість жінок перекрили проїзну частину на мосту через річку Хуса. Вони зупинили рух транспорту на знак протесту.

Реклама

Поліцією були затримані протестувальники – 29-річна Айшат Кіпкеєва, 29-річна Альбіна Гочіяєва, 55-річна Асіят Гочіяєва, 61-річна Патія Байчорова, 35-річна Фатіма Кіпкеєва та 30-річна Лілія Гочіяєва.

Щодо жінок складено протоколи за адміністративною статтею про порушення правил проведення мітингу.

Дану інформацію прокоментував у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Реклама

Він уточнив, що основною вимогою мітингувальників було: надати інформацію про їхніх родичів, які проходять військову службу за контрактом в/ч-01485 Міністерства оборони РФ. Військова частина дислокується у станиці Сторожова-2 Зеленчуцького району Карачаєво-Черкесії.

За словами протестувальників, їхніх родичів із цієї військової частини відправили на війну до України. Зв'язку з ними немає і жінки не могли їх знайти.

"Похоронки з України почали робити свою справу. Матері Росії стали об'єднуватися та вимагати повернути своїх дітей додому. Продовжимо з потроєними зусиллями посилати до путінсько-фашистської РФ правду, про те скільки російських хлопців було знищено в Україні за забаганкою їхнього біснуватого диктатора", – пише Геращенко.

На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 людей. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Реклама

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять: