Підводний флот РФ поповнився ще одним кораблем. ЗСУ вдарили по катеру окупантів на Зміїному (відео)

ЗСУ знищили російський катер / Фото: Колаж: Сьогодні

В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер на кшталт "Серна". Це вже не перше влучення захисників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Facebook.

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"Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків...Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Південь" опублікувало знищення об'єкта на воді, на якому ходять люди, біля берегів острова.

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Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і прикордонники потрапили в полон.

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України.