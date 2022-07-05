Подоляк розповів про грандіозні втрати окупантів в Україні

Подоляк розкрив реальну картину з втратами в армії РФ / Колаж "Сьогодні"
Реальні втрати Росії в безглуздій війні з Україною набагато більші, ніж офіційно визнані цифри навіть Міноборони України.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російському незалежному виданню Медуза.
Що відомо
За словами Подоляка, втрати Росії у цій війні становлять до 115 000 убитими та пораненими.
"Перші півтора місяці у них могло гинути до тисячі людей . Наразі йдуть позиційні втрати, які можна порівняти з нашими, тобто вони в день втрачають по 100–200 осіб загиблими. Поранені та санітарні втрати у них по 600–700 осіб. На мій погляд, сьогодні сукупні втрати ПВК та російської армії разом з санітарними втратами (поранені, вбиті, покалічені) — це близько 80 тисяч", – повідомив Подоляк.
Також представник Банкової зазначив, що російське командування така ситуація влаштовує.
"Звичайно, вони зараз дуже задоволені. Коли ти втрачаєш тисячу людей на день і коли ти втрачаєш сто людей на день, це трохи різні речі. Вони вважають, що вони вже воюють успішно. Ми ж вважаємо, що втрати сто людей на день – погана тактика для нас. Ми хочемо максимально мінімізувати свої втрати" , – зазначив Подоляк.
Обстановка
- За даними Генштабу ЗСУ на ранок 5 липня, в Україні вже загинуло 36 350 російських солдатів.
- Також підраховано, що за чотири місяці окупації острова Зміїний російські військові втратили там техніки на понад $900 млн.
- 30 червня оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про те, що російські окупанти залишили острів Зміїний у ніч на 30 червня. Після атак ЗСУ противник поспішно евакуював залишки гарнізону.
- Наприкінці червня військовий Десантно-штумових військ (ДШВ) Назар з "Ігли" приземлив російський вертоліт. Тепер у окупантів мінус ще один Ка-52 "Алігатор".