Подоляк назвав головні причини провалу "другої армії світу" РФ в Україні

Радник глави Офісу президента заявив, що вбито шістьох ключових генералів РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Російської Федерації абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

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Фіаско Росії

"Звідси тотальні прорахунки в стратегії і тактиці. Це перша причина надзвичайного фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони", – написав Подоляк.

/ Фото: Українська Вікіпедія/FB

За його словами, другою причиною є "надзвичайна смертність" серед найвищого оперативного командування РФ на території України. Зокрема, вбито шість ключових генералів – аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Також знищені:

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генерал-майор Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії РФ);

генерал-майор Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу);

генерал-майор Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу);

генерал-майор Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу);

генерал-майор Митяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

"А також десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СЗШР (рос. – СОБР) у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери. Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами", – зазначив Подоляк.

Крім цього, вбито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів.

"Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах. Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники та строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", – заявив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявляв, що переговорний процес із РФ може затягнутися на кілька тижнів, але є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.

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