Під Одесою ЗСУ підбили військовий корабель РФ, який стріляв по будинках

У Чорному морі підбили ворожий корабель / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Одеси українські захисники підбили російський військовий корабель. Перед цим окупанти обстріляли місто з моря.

Про це речник оперативного штабу Одеской ОВА Сергій Братчук .

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Він зустрів, що сьогодні вранці обстріляв українську територію. Пошкоджено кількох будинків в Одесі. Таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Мокша стріляє – все укриття! Відповідаємо – з них летить дрантя!", – написав Братчук.

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После этого стало известно, что ВСУ попали в корабль оккупантов. В соцсетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие с нашей стороны, пока неизвестно.

РФ заменяла пути в Черном море и выдала фейк

Российские оккупанты заменяли пути коммерческих судов от Босфора до Одессы и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что это украинские мины.

Предупреждение об угрозе "подрыва на дрейфующих в Черном море минах украинских ВМС" морского порта Сочи сделали судовладельцам и капитанам судов в регионе. С помощью этого фейка кафиры хочу препятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.