Під Миколаєвом окупанти розгромили будівельний комбінат – Кім (фото, відео)

Один із комбінатів області розбитий ворогом / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти РФ обстріляли підприємство під Миколаєвом. Будівельний комбінат повністю зруйновано.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

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"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", – написав Кім.

По Луганській області окупанти завдали авіаудару – є загиблі

Вранці по Луганській області (по Гірській громаді) окупанти завдали авіаудару. Щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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"З 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "Гради" та артилерію. Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", – написав Гайдай.

За його словами, у Гірському також згоріла електропідстанція.

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