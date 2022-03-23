Під Києвом у окупантів дуже складна ситуація – Денисенко

Денисенко обережно говорить про перспективи передмість Києва / Колаж "Сьогодні"

Окупант під Києвом має дуже складну ситуацію. Тому є надія на якнайшвидше завершення воєнних дій на цьому напрямку.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі проєкту FREEDOM.

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Що відомо

"На заході столиці – міста Ірпінь, Ворзель, Буча – у росіян дуже складна ситуація. Скажемо так м'яко. Ми сьогодні протягом цілого дня чуємо артилерійські удари саме з того боку. Ми розуміємо, що наші війська працюють. На жаль, більше я не можу сказати", – розповів Денисенко в ефірі проєкту FREEDOM.

Увечері стало відомо, що бої на цьому напрямку продовжуються.

Обстановка навколо столиці