Під Києвом знайшли зомбі-методичку окупантів для спілкування з українцями – що в ній

Окупанти розмовляють з українцями за методичкою. Фото: колаж "Сьогодні"

У Великій Димерці Броварського району Київської області виявили методичку російської армії. У ній розписано, як спілкуватись із місцевим населенням. Так, окупанти мають звинувачувати всіх українців, а також Петра Порошенка, Володимира Зеленського, США і Захід.

Про це повідомила волонтерка Меланія Подоляк у своєму Telegram-каналі.

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Як стало відомо, керівництво РФ дало рекомендації замість слів "пристрелили" або "вбили" говорити "проблема була вирішена".

На питання українців: "Що ви тут робите", окупанти повинні відповідати: "Привезли гуманітарку, продукти, бо ваша влада вас покинула".

Стосовно зброї в руках армія РФ має казати: "Не бійтеся, ми тимчасово заміняємо поліцію, яка втекла. На вулицях мародери та злочинці, яких випустив Зеленський, видавши їм зброю".

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Методичка окупантів

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Українська розвідка показала методички, якими окупантам промивали мізки перед війною

У Міноборони Росії перед нападом на Україну окупантам давали так званий "Кодекс чести современного российского офицера". Він був обов'язковий для вивчення. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Кодекс чести современного российского офицера" — це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст "кодексу" сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

Деякі "красномовні" тези з "кодексу" окупантів:

"Росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського "нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід'ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора.

"Російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто російська тоталітарна держава свідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і "не росіян".

"Російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи.

"Вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Крім того, у "кодексі" є пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".

Варто зазначити, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. Причому вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.

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