Під Києвом знайшли братську могилу з цивільними — британська розвідка

У Бузовій знайшли братську могилу/Фото: колаж: "Сьогодні"

У селі Бузова Київської області знайшли братську могилу. Точна кількість убитих мирних громадян не повідомляється.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

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Імпровізована могила з померлими українськими мирними жителями була виявлена недалеко від Бузової, що на Київщині. Також від жителів області в поліцію продовжують надходити заяви про злочини сексуального характеру з боку російських окупантів.

Біля храму в Бучі після визволення міста виявили тіла 150 людей

У звільненій від російських окупантів Бучі Київської області на території одного з храмів знайшли братську могилу, в якій було близько 150 мирних жителів. Могила з'явилася пізніше 10 березня. Про це свідчать супутникові знімки з Бучі, які опублікувала американська компанія Maxar Technologies.

На супутниковому знімку видно місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра на території храму Андрія Первозванного та всіх святих. За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили були помічені 10 березня. Останні фото датуються 31 березня.

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