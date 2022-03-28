Під Харковом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 і затримали льотчика (відео)

ППО ЗСУ знищили найновіший винищувач Су-35 ВКС РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 24 березня, сили протиповітряної оборони ЗСУ на Ізюмському напрямку Харківської області знищили російський винищувач Су-35. Пілота ворожого літака було затримано українськими військовими. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Приємно рано-вранці подивитися, як на полі під Ізюмом горять уламки "суперсучасного" Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах", – написав Геращенко.

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Радник голови МВС також опублікував відеоролики, на яких можна побачити збитий російський винищувач та допит льотчика.

Затриманим виявився підполковник курського винищувального авіаполку Сергій Косік. За його словами, перший виліт на територію України було здійснено 13 березня. Завдання льотчика було – супровід військової колони та "робота за координатами", які він отримував від старшого штурмана.

Зазначимо, що Су-35 є найновішим літаком ВКС РФ. Його вартість складає 40-65 мільйонів доларів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мобілізований з "Укрпошти" капітан збив російський літак Су-35, який бомбив Чернігів.

Також ми інформували, що над Осокорками у Києві збили ворожий літак Су-27. Пілот катапультувався та загинув.