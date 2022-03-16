Під Харковом ЗСУ розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів (відео, фото)

Українські військові продовжують знищувати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська артилерія під Харковом знищила ворожу колону – батальйонно-тактичну групу російської армії.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Угруповання РФ намагалося розділитись, щоб їх було важче виявити, проте від повного винищення їх це не врятувало.
Серед знищеної техніки окупантів – танки Т72, БТР, БМП-3, вантажівки з боєкомплектами та паливом.
Ситуація в Україні 16 березня
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
- Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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