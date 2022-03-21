Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач та два безпілотники

Збиті безпілотники ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Чугуєвом Харківської області ЗСУ збили російський винищувач, а в Харківському районі знищено два ворожі безпілотники.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони російської федерації. Також зранку в Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група Сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати "Орлан", – йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України