Під Охтиркою 300 окупантів відмовилися воювати і втекли разом із технікою

Окупанти втекли з поля бою під Охтиркою / Фото: Колаж: Сьогодні
Серед російських окупантів дедалі більше тих, хто не хоче воювати проти ЗСУ. Цього разу такий випадок стався в Охтирському районі Сумської області – близько 300 солдатів залишили поле бою, незважаючи на наказ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Російські військові відмовилися виконувати наказ свого керівництва вступати у бій проти українських захисників. Вони залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.
Яка ситуація на фронті
- Наша авіація вдарила по скупченнях техніки та живій силі противника, вела повітряні бої та перехоплювала повітряні цілі.
- У Генштабі наголосили, що окупаційні війська, які вже введені в Україну, мають запаси боєприпасів та їжі не більше ніж на три дні. Така ж ситуація з пальним, які вони возили із собою у цистернах. Трубопровідне з'єднання окупанти не змогли організувати.
- На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається просунутися і закріпитися, але успіху немає.