Під Охтиркою 300 окупантів відмовилися воювати і втекли разом із технікою

Окупанти втекли з поля бою під Охтиркою / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед російських окупантів дедалі більше тих, хто не хоче воювати проти ЗСУ. Цього разу такий випадок стався в Охтирському районі Сумської області – близько 300 солдатів залишили поле бою, незважаючи на наказ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Російські військові відмовилися виконувати наказ свого керівництва вступати у бій проти українських захисників. Вони залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Яка ситуація на фронті