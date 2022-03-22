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Під Охтиркою 300 окупантів відмовилися воювати і втекли разом із технікою

22 березня, 08:52
Російські військові деморалізовані і не хочуть вступати у бій з українськими захисниками – три сотні солдатів залишили поле бою на Сумщині

Окупанти втекли з поля бою під Охтиркою / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед російських окупантів дедалі більше тих, хто не хоче воювати проти ЗСУ. Цього разу такий випадок стався в Охтирському районі Сумської області – близько 300 солдатів залишили поле бою, незважаючи на наказ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Російські військові відмовилися виконувати наказ свого керівництва вступати у бій проти українських захисників. Вони залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Яка ситуація на фронті

  • Наша авіація вдарила по скупченнях техніки та живій силі противника, вела повітряні бої та перехоплювала повітряні цілі.
  • У Генштабі наголосили, що окупаційні війська, які вже введені в Україну, мають запаси боєприпасів та їжі не більше ніж на три дні. Така ж ситуація з пальним, які вони возили із собою у цистернах. Трубопровідне з'єднання окупанти не змогли організувати.
  • На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається просунутися і закріпитися, але успіху немає.