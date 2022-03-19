Майже 100 одиниць техніки. У ЗСУ підрахували втрати РФ за добу

ЗСУ відбивають атаку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України. Війська РФ залишились приблизно без 14 400 чоловік особового складу. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 92 одиниці військової техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати окупантів за добу

За зведенням Генштабу, лише за добу ЗСУ завдала такої кількості втрат фашистським загарбникам:

особовий склад – 200 осіб;

танки – 16;

бойові броньовані машини – 22;

артилерійські системи – 8;

системи ППО – 1;

літаки – 2;

гелікоптери – 3;

автомобільна техніка – 35;

БПЛА – 5.

Загальні втрати

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 19 березня орієнтовно становлять:

особовий склад – близько 14 400 осіб;

танки – 466;

бойові броньовані машини – 1470;

артилерійські системи – 213;

РСЗВ – 72;

системи ППО – 44;

літаки – 95;

гелікоптери – 115;

автомобільна техніка – 914;

легкі швидкісні катери – 3;

цистерни з ПММ – 60;

БПЛА – 17;

спеціальна техніка – 11.

Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

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Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів і найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів.

Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирії.