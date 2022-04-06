"Швидше вбивай усіх українців": про що просять російські школярі окупантів – радіоперехоплення СБУ

Російські школярі підтримують звірства своїх військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські школярі просять якнайшвидше вбивати українців.

Служба безпеки опублікувала новий запис перехопленої розмови окупантів та опублікувала у своєму Telegram.

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"Які листи пишуть українські діти нашим воїнам? Дякують за захист, бажають сил та здоров'я, вірять у перемогу та мир. А чого хочуть російські школярі? Смерть для українців", – йдеться у підписі до відео.

"Прошу тебе: швидше вбивай усіх українців та приїжджай додому", – так пише сестра своєму брату-окупанту.

А той, сміючись, хвалиться цим у телефонній розмові з родичкою, ласкаво називаючи її "щуроподібною".

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"Пішли вони на х*р, ці люди", – підтакує йому жінка, яскраво демонструючи всю миролюбність та доброту "народу-визволителя".

"Напевно, таке зло, тому що родич не встиг блендер намародерити? І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому в чорному пакеті", – додали в СБУ.

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