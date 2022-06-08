"По всьому фронту!" Полонені бійці ЗСУ шокують окупантів своєю стійкістю (відео)

У "ДНР" розповіли про полонених ВСУшників / Фото: Reuters

Окупанти здивовані стійкою поведінкою та силою духу українських військових, які опинилися в полоні. У Мережі з'явилося відео, на якому бойовик так званої "ДНР", куди відвезли полонених бійців ЗСУ, розповідає про те, як спілкувався з ними.

"Були такі полонені ВСУшники... Спілкуєшся з ними, а таке відчуття, що не він у нас у полоні, а ми у нього. Зухвалий, не відчуває болю, нічого. Це присутнє по всьому фронту", — говорить на відео проросійський бойовик у камуфляжі.

Списують це, за всіма канонами російської пропаганди, на наркотичні речовини, якими нібито напихають українських військових.

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Бійці ЗСУ у полоні

За даними Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових з Маріуполя. При цьому серед "Азовсталі" далеко не всі бійці полку "Азов" — їх явна меншість. Весь особовий склад "Азова" – це трохи більше ніж 1000 осіб. За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян виявилося максимум 200-300 азовців. Інші полонені – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.

Після здачі в полон їх вивезли на тимчасово окуповану територію до так званої "ДНР". Однак у Росії вже заявили, що понад 1000 українських військовослужбовців буде доставлено до Росії для "слідчих дій". Росія також планує переправити на російську територію низку інших українських військовополонених.

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