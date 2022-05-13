Полонений окупант РФ зі сльозами попросив дружину забрати його додому (відео)

Російський військовий дзвонить дружині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський військовий, який перебуває в полоні, поспілкувався по телефону з дружиною і попросив її зв'язатися з іншими дружинами солдатів РФ, які також перебувають у полоні, об'єднатися і подати списки на обмін полоненими. Про це повідомляє в Telegram-каналі Служба безпеки України.

Що просив окупант

"Знаходжуся в полоні, зі мною звертаються дуже добре, все нормально, живий, здоровий, не плач, нормально все. Якщо хочете, щоб мене на обмін якось або щось тобі треба домовитися з дівчатами інших хлопців, які зі мною, з Вовчиною дружиною, щоб ви почали штурмувати нашу частину там, де ми служимо, у тебе записано, де я служу, щоб нас подали в списки на обмін, тому ми рахуємося, як безвісти зниклі. по балді", – розповів він про ситуацію, що склалася з ним, і умови в полоні.

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Також він зі сльозами на очах поспілкувався із сином та донькою.

"У мене теж все нормально, все буде добре – не хвилюйся, дай Бог повернуся, у футбол пограємо, на рибалку сходимо", – пообіцяв він дитині.

Окупант розповів, що потрапив у полон 9 числа приблизно.

Обмін полоненими