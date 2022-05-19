Піонтковський попередив Україну про нову загрозу з боку Росії та Заходу

На думку Піонтковського, переговори з РФ можна вести лише про її капітуляцію / Колаж "Сьогодні"
З боку деяких західних союзників спостерігається відмова від позиції дотискання Росії до повного звільнення українських територій, і цьому терміново має протидіяти Київ.
Про це російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський заявив в інтерв'ю з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" .
Думка
"Раніше я запропонував українському керівництву прийняти заяву з приводу кампанії "Не принижуйте Росію". Вони вважають принизливими вимоги української сторони – українського визначення перемоги – відновлення територіальної цілісності України. Ось Кулеба нещодавно підтвердив, добре, щоб президент Зеленський поставив крапку в цій дискусії – що метою України в цій війні є повне відновлення її територіальної цілісності та повернення всіх територій до кордонів до 2014 року. І що українське керівництво і суспільство просто обурене оцінками такої вимоги України, що лунають серед наших західних союзників" , – каже російський журналіст.
На його думку, якщо не зробити подібну заяву зараз, далі лобісти Кремля тиснутимуть на свої групи впливу в західних країнах, включаючи США, а ті, своєю чергою, тиснутимуть на Банкову.
"Це основна та природна вимога України. Необхідно цю заяву зробити, тому що я вже відчуваю – завтра почнеться тиск з боку європейських країн і дуже великий тиск буде на Байдена пропутінським угрупуванням усередині адміністрації"... А ці заяви про те, що Україна зриває переговори – це саме підігравання Москві такою позицією Заходу. Або сьогодні потрібно заявити про цілі України у цій війні, або завтра Україна зіткнеться з тиском, може, навіть і США" , – вважає Андрій Піонтковський.
І взагалі, за словами російського політичного діяча, переговори з Москвою можна вести лише щодо її капітуляції.
Обстановка
- Вже зараз виникають питання щодо повільної протидії західних країн Росії. Наприклад, США не поспішають надсилати за запитом Києва далекобійні реактивні системи залпового вогню. Як написало видання Politico, у Білому домі побоюються, що РФ розцінить це як надмірну ескалацію.
- Не бачимо ми і введеного в дію 6-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Поки українці страждають від війни, світ спостерігає, як Росія викрутиться 25 травня із ситуації з виплатою власникам американських облігацій платежів у доларах США.