Переговори України та Росії відбудуться 29 березня у стамбульському палаці Долмабахче – турецькі ЗМІ

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Переговори української та російської делегацій 29 березня відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі – про це повідомляє CNN Turk. Прогнозований час початку переговорів – 10:30 за місцевим часом.

Російська делегація прибула літаком Ту-204 300 з бортовим номером RSD 0888. Він близько 16.00 приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Делегація, зустрінута співробітниками Генерального консульства Росії, проїхала в готель, де мала зупинитися.

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Очікується, що українська делегація прибуде до Стамбула ближче до вечора.

Переговори України та Росії

Міністри закордонних справ обох сторін зустрілися у Туреччині 10 березня у рамках Дипломатичного форуму в Анталії. На зустрічі за участю міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби обговорювалися кроки, які можуть бути здійснені для припинення війни.

Наступні зустрічі відбулися у форматі відеоконференції 14 та 15 березня. Але жодних суттєвих результатів не було отримано. Тому керівництво Туреччини запропонувало провести нові переговори, які мають відбутися 29 березня.

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