Пенсіонер викрав у окупантів машину зі зброєю — відео

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Літній українець викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Відео доставки з'явилося у мережі. УНІАН .
Усередині транспорту виявились трофеї – зброя, боєприпаси, спальний мішок. Один із українських воїнів похвалив сміливого пенсіонера.
"Діду, ти красень! При Ковпаку, напевно, служив", – говорить він.
На відео згадується 50-й регіон – це код Московської області на автомобільних номерах.
Війна в Україні 23 березня
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