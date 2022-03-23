Пенсіонер викрав у окупантів машину зі зброєю — відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Літній українець викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Відео доставки з'явилося у мережі. УНІАН .

Усередині транспорту виявились трофеї – зброя, боєприпаси, спальний мішок. Один із українських воїнів похвалив сміливого пенсіонера.

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"Діду, ти красень! При Ковпаку, напевно, служив", – говорить він.

На відео згадується 50-й регіон – це код Московської області на автомобільних номерах.

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