Партія Путіна нагороджує поранених окупантів мізерним пайком

Російським окупантам нема на що особливо розраховувати / Колаж "Сьогодні"

Представники України чесно попереджають солдатів армії Росії, що на них чекає на нашій території і якою буде компенсація за напад на нашу країну. Однак не всі росіяни прислухаються і в результаті в кращому разі стають каліками, яких намагається використати у своїх пропагандистських цілях правляча партія Росії.

Що відомо

Російський опозиціонер Ілля Яшин опублікував фотографію окупанта без ноги, якому від партії "Єдина Росія" принесли мізерну допомогу – банку тушонки, кілограм гречки та рису, а також пляшку соняшникової олії. З цією усією вдячністю від батьківщини солдат РФ повинен був сфотографуватися, тримаючи в руці листівку "Єдиної Росії".

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"Іноді здається, що "Єдина Росія" досягла меж цинізму і не зможе нічим здивувати. Але ось функціонери вручають пораненому солдатові пакет гречки та пляшку соняшникової олії. Пхають йому в руку партійний логотип. І гордо викладають фото. І стає зрозуміло, що цинізм єдиноросів — бездонна яма", – так прокоментував побачене Яшин.

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