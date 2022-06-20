Парамедикиня "Тайра" розповіла, в яких умовах її утримували в російському полоні

Понад усе Тайрі зараз боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українська парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") вперше після звільнення з російського полону розказала про те, у яких умовах вона перебувала в окупантів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій. Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива. Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів. Скоро повернусь в стрій, та треба відновити сили", — написала вона.

За словами "Тайри", понад усе їй зараз боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів. Вона наголосила, що потрібно робити все можливе, аби полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права росіяни порушують.

"Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога — коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там — ми абсолютно безправні, як раби. Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я б не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну", — написала "Тайра".

Що відомо?

Під час вечірнього звернення до нації 17 червня Володимир Зеленський повідомив, що Юлія Паєвська вже вдома. Відбувся довгоочікуваний обмін із російською стороною. Подробиці звільнення та на кого поміняли Юлію, не повідомляються.

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Найвідоміша жінка парамедик із "Азовсталі" майже 100 днів перебувала в полоні в окупантів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже три місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знали про її стан.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що "Тайра" випустила перше відеозвернення після звільнення з полону. Також ми писали, що раніше чоловік парамедикині розповів, що відомо про її долю у полоні.