"Пацану ногу відірвало, бл *". Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищують їх з американської техніки – перехоплення

ЗСУ використовують озброєння США, коли борються з окупантами. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують скаржитися на те, що на війні в Україні гине багато їхніх товаришів. Вони розповідають, що були випадки, коли думали, що стріляє їхня техніка, а насправді у цей момент загарбників знищували українські військові з американського озброєння. Тому противник чекає не дочекає, коли все це скінчиться.

Перехоплення розмови двох окупантів опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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- Стріляють?

- Ну так. Наче наші, з нашого боку.

- Бл*, те ж саме, дивися "НАШІ", а то ми теж, коли бігали – "НАША-НАША", америкоська, нах*й, гармата по нас х*ярила потім.

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- Так, у нас також буває.

- Лазили колись по полю, нах*й, там "сушка" пролетіла – "НАША-НАША", а це хохл*цька була.

- Ми теж так само: "НАША-НАША", х*як, а там вишок немає, і це америкоська, як от у фільмах показують – без дверей яка. Ї**ть! Вони як давай по нас ї**шити! Ми урізнобіч там. Ця вертушка ї**ча – задвохсотила, затрьохсотила – роздовбала колону. Пацану ногу відірвало, бл*.

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Також один з окупантів розповів, що російські військові вже ні на що не сподіваються, а деякі вчиняють собі каліцтво:

– У нас самостріли пішли. Пацан собі вх*ярив у ногу. Молодий.

- У нас також такі були. Артилерист був. У ногу вх*ярив. Ну начебто виплатили. Х*й знає, може, потім посадять.

- Й*аний в рот! Коли це закінчиться?

"ДНРівець" поскаржився на важкі бої із ЗСУ

"ДНРівець" поскаржився на важкі бої з українськими захисниками. За його словами, ЗСУ розносять "в пух і прах" окупантів. Наші військові ліквідували російського командира. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Військовий з так званої "ДНР" розповідає, що їхній підрозділ "розбили в пух і прах". Велика кількість поранених та загиблих:

"Зранку як почали ї… (обстрілювати) до 12-ї дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі відмовилися. Більше нікуди ніхто. З мінометів, із чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чому позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", – каже окупант.

Також російський загарбник розповів, як його товариші тікали, щоб їх не вбили ЗСУ:

"Вони ні з того ні з цього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (проігнорували). Кинули через… А потім –повертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах зйо… (тікали). Комбат наш росіянин, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", – розповів окупант.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску в пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.