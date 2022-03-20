Відправили до пекла: ЗСУ показали знищену колону російського десанту

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили чергову колону російської бронетехніки.

Відповідне відео оприлюднило у Facebook командування Сухопутних сил ЗСУ.

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"Колону російського десанту відправили до пекла", – йдеться у підписі до відео.

За кадром український військовий рахує втрати окупантів: вісім БМД-3, один танк та інша техніка.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

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особовий склад – близько 14700 чоловік;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

вертольоти – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерни з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.