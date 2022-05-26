Чи відкриє Путін новий фронт в Україні: прогноз військового експерта

Військовий експерт сказав, чи Путін може відкрити новий фронт / Фото: Колаж: Сьогодні

Скупчення російських військ біля північних кордонів України та військова активність у Білорусі може свідчити про наміри Москви відкрити новий фронт та зробити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прориву до Києва.

Таку думку висловив "Сьогодні" військовий експерт Якуб Войнаровський. Він не виключив, що саме про це говорив президент Росії Володимир Путін із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на зустрічі в Сочі 23 травня.

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"Немає жодних сумнівів, що стратегія Росії щодо України не змінилася. Москва не відмовилася від знищення нашої країни та взяття її під свій контроль. Нагромадження сил на кордоні свідчить про те, що буде нова спроба прориву", – заявив він.

Проте Войнаровський упевнений, що взяти Київ "нахрапом" Росії не вдасться.

"Київ добре захищений, у росіян не вистачить сил, щоб його захопити. Але Росія може вторгнутися у Чернігівську область і використати тактику "невеликих кроків", захоплювати наближені до Києва населені пункти, відкушувати шматок за шматком, щоб чинити тиск на столицю", – каже експерт.

Він також зазначив, що Росія, якій не вистачає власних сил на серйозний прорив у новому напрямку, може залучити вже готовий військовий контингент Білорусі.

Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

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"Вірогідність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

Подробиці читайте у статті Богдана Приходька Другий наступ на Київ? Росія стягує війська до Чернігова, а Білорусь готує солдатські жетони на сайті "Сьогодні".