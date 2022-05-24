"Від 58 елітної армії РФ нічого не залишилося" – перехоплення зізнання окупанта

З новою зброєю "кришити" окупантів стає легше / Колаж "Сьогодні"
Попри важкі бої, які веде армія України на Донбасі, нашим захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку у таборі ворога.
Про це свідчить чергове перехоплення переговорів окупантів зі своїми родичами, яке розмістила СБУ.
Перехоплення
"Від 58 армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося практично нічого. Валера Бакін у 58 армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної!.. Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося три людини, чотири", – розповів своїй дружині російський окупант.
За словами російського загарбника, в регіон зайшло кілька армій, і всі вони зазнають великих втрат.
Обстановка на фронті
- Російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області. Вулицями міста вже ходять озброєні військові РФ. Також загарбники перевіряють місцевих мешканців.
- 24 травня війна на Донбасі перейшла у більш активну фазу. Російські окупанти посилили інтенсивність бойових дій на сході України. Найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.
- Днем раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж у українських військових.
- Тим часом перейшли до наступу українські партизани. Вони обіцяють знищувати окупантів, як раніше підпільники знищували нацистів. У різних тимчасово окупованих містах України з'явилися листівки з погрозами рашистам.