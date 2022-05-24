"Від 58 елітної армії РФ нічого не залишилося" – перехоплення зізнання окупанта

З новою зброєю "кришити" окупантів стає легше / Колаж "Сьогодні"

Попри важкі бої, які веде армія України на Донбасі, нашим захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку у таборі ворога.

Про це свідчить чергове перехоплення переговорів окупантів зі своїми родичами, яке розмістила СБУ.

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Перехоплення

"Від 58 армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося практично нічого. Валера Бакін у 58 армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної!.. Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося три людини, чотири", – розповів своїй дружині російський окупант.

За словами російського загарбника, в регіон зайшло кілька армій, і всі вони зазнають великих втрат.

Обстановка на фронті