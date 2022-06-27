Залишки ракети, величезна вирва та руїни будинків: фото наслідків удару під Одесою

Наслідки ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"
Внаслідок ракетного обстрілу селища в Одеській області окупантами РФ вибуховою хвилею зруйновано орієнтовно 65 будинків.
Кореспондентка телеканалу "Україна 24" Діана Федотова побувала на місці події.
Будинки, які були безпосередньо поблизу удару, вже не підлягають відновленню. У цій місцевості будинки з очерету, і після удару виникла сильна пожежа, яка остаточно знищила майно місцевих жителів.
Осколкові поранення отримали 8 осіб, з них одна дитина.
Подробиці обстрілу
Російські окупанти вночі 27 червня обстріляли Одеську область. Ракети потрапили до житлових будинків. Зазначається, що будь-які військові об'єкти поряд відсутні.
Імовірно, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.
За попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-річні близнята.
Раніше ми повідомляли, що за добу окупанти випустили по Сумській області понад 150 снарядів.
Також ми писали, що окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є загиблі та поранені.