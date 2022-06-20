Орки обстріляли Миколаївську область: в яких районах тривога

У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу в кількох районах Миколаївської області була оголошена повітряна тривога – окупанти знову обстріляли українську територію.

Про це повідомили в Telegram-каналах.

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Що відбувається

Стало відомо про повітряну тривогу в Первомайському, Арбузинському, Вознесенському та Кривоозерському районах.

"Наразі все стихло, але ми все одно рекомендуємо жителям згаданих у тривозі районів не покидати укриттів. Можлива повторна атака", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на півдні

Сайт "Сьогодні" повідомив, що на Одещині прогримів сильний вибух. Одразу після цього було оголошено повітряну тривогу.

Крім цього, з'явилася інформація, що на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів та почалася пожежа. За попередньою інформацією, українські ракетники завдали удару по вкрадених росіянами "вишках Бойка".

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Раніше стало відомо про "прильоти" в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що обстріл Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей 18 червня – це помста військ РФ за блискуче знищення ЗСУ майже десятка складів окупантів.