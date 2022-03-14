Небезпечний чорнозем. В Україні ліквідували "інженерного" полковника ЗС РФ

Ще недавно Порохня приймав подяки, а тепер... Колаж "Сьогодні"
Не кожному ворожому полковнику судилося повернутися додому після нападу на Україну. Прогнозований результат вийшов і з полковником російської армії Порохнею Сергієм Івановичем, про смерть якого на території нашої країни повідомили в соцмережах.
Що відомо про вантаж "200"
Порохня був командиром 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, яка приписана в Центральному військовому окрузі РФ і базується в Башкортостані на Південному Уралі, але якимось дивом опинилася в Україні. Завданнями таких бригад, зокрема, є створення понтонних переправ, мінування та спорудження фортифікацій. Як відомо, днями ЗСУ зірвали спробу побудувати понтонну переправу через річку Ірпінь у районі тимчасово окупованого Гостомеля.
Офіційно Міністерство оборони Росії не підтвердило факту втрати полковника. Судячи з публікацій на фейсбук-сторінці окупаційного відомства Росії (так-так, доступ до ФБ-акаунту Міноборони Росії є, і ця сторінка регулярно поповнюється), Москва визнала втрату менш ніж 20 своїх військовослужбовців.
"Полковникопад"
- Сергій Порохня не перша велика втрата окупаційних військ Російської Федерації. 10 березня стало відомо, що під Броварами воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.
- Напередодні стало відомо, що наші славні воїни ліквідували командира 33-го мотострілецького полку гвардії підполковника Юрія Агаркова.
- А 11 березня ЗСУ похвалилися, що ліквідували командувача російської армії генерал-майора Андрія Колесникова, який командував 29-ю армією Східного військового округу (СВО).