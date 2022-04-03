Окупанти скаржаться рідним, що їх використовують як гарматне м'ясо – перехоплення розмови

Окупанти їхали в Україну за медалями / Фото: Колаж: Сьогодні
Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, в якій він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в Facebook.
Окупант розповів, що його колег просто використовують як приманку для Збройних Сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, другій вдається пройти.
"Декого з людей взагалі розкидали як приманку. Кинули, їх розбили, а інші проїхали далі", – розповів окупант.
Сестра порадила йому поїхати до шпиталю, тоді він зможе хоч якось уціліти.
"Ну че ти, бл*, не поїхав у шпиталь? Сказав би, нах*, прилетіло в голову, і все, поїхав би вже давно. Отримав би медаль, герой Росії, бл*", – сказала вона.
Трофеї ЗСУ
- 2 квітня у Херсонській області українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк.
- 19 березня у Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52.
- З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 17 800 осіб особового складу. Минулої доби, 1 квітня, ЗСУ знищили 631 ворожий танк.
- 31 березня у Київській області бійці тероборони знищили п'ять одиниць російської військової техніки разом з екіпажами.
- Окрім того, українські військові 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади знищили найновіший вертоліт окупантів Ка-52 ("Алігатор") вартістю понад 16 мільйонів доларів.
- У Полтавській області частину техніки, яку відібрали у російських військових, вже відремонтовано та передано ЗСУ.
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки просто почали боятися перетинати український кордон, бо на базу після такого польоту повертаються далеко не всі.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.