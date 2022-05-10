Окупанти запустили по Одесі 7 ракет, одна людина загинула (фото)

Ворог почав обстрілювати Україну ракетами радянського зразка/Фото: Оперативне командування "Південь", колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Один людина загинула.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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Окупанти випустили по Одесі 7 ракет.
"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", — йдеться у повідомленні.
Ворог влучив у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.
"Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру. На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Триває гасіння пожеж", — повідомили в командуванні.
Росія готує ракетні удари з моря
Кораблі військового флоту РФ у Чорному морі сьогодні перебувають у готовності до завдання ракетних ударів, повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання флоту противника (біля українських берегів. – Ред.) налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводні човни, що перебувають у готовності для завдання ракетних ударів, бо споряджені більш ніж пів сотнею крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.