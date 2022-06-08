Окупанти видихлися по всьому фронту, крім однієї ділянки – Ягун

В окупантів не вистачає сил для подальшого наступу на позиції української армії, вважає експерт / Фото: Колаж: Сьогодні

Російським окупантам сьогодні вистачає сил лише для того, щоб вести активні дії на одній ділянці фронту на Донбасі – у Сєвєродонецьку. Однак для остаточного перелому у війні має змінитись ситуація всередині РФ.

Таку думку висловив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

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На запитання, що потрібно, щоб переломити перебіг бойових дій в Україні, Ягун відповів:

"Зараз можна говорити про необхідність ще більше озброєнь, ще більше боєприпасів, мобілізації всіх резервів, але нам не вистачає перелому ситуації в Росії, який би нам дав зрозуміти, що вони видихлися на якомусь етапі. Те, що вони видихлися – ми всі відчуємо. Ми це вже відчуваємо на полі бою".

Генерал нагадав, що окупанти після масштабного вторгнення 24 лютого "зійшлися на одній невеликій ділянці фронту і намагаються чогось досягти лише у Сєвєродонецьку".

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"Всі інші або в глухій обороні, або якісь невеликі обстріли і ще якісь речі. Але якихось активних просувань точно немає. Просто реально немає у них сил і засобів для активних бойових дій на якихось широких фронтах", – пояснив він.

На запитання, чи російські війська зможуть поповнити свої розтрачені резерви, генерал відповів:

"У техніці дуже важка ситуація для них. Людський ресурс поповнити легше, але для цього треба оголошувати загальну мобілізацію. Якщо вони не зможуть сконцентрувати на наших фронтах від 200 тисяч людей і більше, які матимуть нормальне обмундирування, озброєння та техніку, переломити ситуацію на фронті їм просто не вдасться".

Озвучені загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблів/катерів — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 8 червня: за останню добу ліквідовано 140 окупантів, знищено 3 танки та 13 броньованих машин, а також 1 гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня: противник штурмував Райгородок на шляху з Лиману до Слов'янська. ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку, а також Тошківці та Устинівці. Біля траси Бахмут – Лисичанськ противник уже був у районі села Нагірне, але під ударами української артилерії відійшов на колишні позиції. На південь Донецькій області завдавалися ракетні та авіаудари. Також тривають масовані обстріли всіх позицій ЗСУ навколо Донецька: Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка.