Окупанти тимчасово відмовилися від захоплення Києва – Генштаб ЗСУ

Окупанти тимчасово відмовилися атакувати столицю України. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 31 березня, в Україні російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці, а також не досягли успіху у блокуванні та захопленні Києва. Вороги змушені були тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Зведення за 31 березня

Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

На Волинському напрямку без змін. Реклама

На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. У районі на південь від міста Ізюм намагається зломити спротив Українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху не має. Реклама

На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

Відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя.

Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони. ​​

Росія завдає ударів по чотирьох напрямках, включаючи Київ – Пентагон

Російські окупанти завдають авіаційних ударів по чотирьох напрямках України. Також ворог не припинив атакувати Київ. Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.

За його словами, окрім Києва російські окупанти також б'ють по Чернігову, Ізюму Харківської області та Донбасу.