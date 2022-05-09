Окупанти вперше обстріляли Україну радянськими ракетами Х-22 – джерело

РФ вперше обстріляла Україну ракетами Х-22 з літака Ту-22М3 / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові у ніч проти 9 травня вперше за час війни застосували для ракетних ударів по Україні радянські крилаті ракети повітряного базування Х-22, які застосовуються зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3.
Про це пише видання Defense Express з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об'єктах у містах Донецької області, що знаходяться в прифронтовій зоні. Інші деталі – невідомі.
Як зазначає видання, радянські крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, через свою моральну застарілість стали складними та небезпечними в експлуатації. За даними відкритих джерел, до початку війни ракети були на складах зберігання, хоча формально і лишались на озброєнні ЗС РФ.
"Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів – невідома із зрозумілих причин. Але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в орків справді вичерпуються запаси ракет комплексів "Іскандер" та "Калібр", і відновити запаси цих КР через санкції Заходу самим росіянам видається неможливим", – йдеться в публікації.
Також повідомляється, що у Х-22 маса бойової частини удвічі більша, ніж у ракет "Іскандер" та "Калібр", та може сягати 1 тонни.
Росія готує ракетні удари з моря
Кораблі військового флоту РФ у Чорному морі сьогодні перебувають у готовності до нанесення ракетних ударів, повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання флоту противника (біля українських берегів. – Ред. ) налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності для нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.