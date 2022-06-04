Окупанти в Маріуполі почали ділити здобич: кому дістануться вкрадені заводи

Окупанти в Маріуполі почали ділити вкрадені заводи / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти в Маріуполі почали ділити майно підприємств, які вціліли при обстрілах міста. Незабаром устаткування можуть вивезти на російські заводи, а що залишиться – розпиляти на металобрухт.

Про це пише в своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"В результаті внутрішніх чвар між групами впливу ФСБ (Донецьк/Пушилін проти Маріуполь/Іващенко) остаточно перемога залишилась за донецьким кланом. Це підтверджується не тількі входом окремого корпусу кадировців, більшість яких задіяна в мобільному патрулюванні Маріупольського району, але і заявами про управління "націоналізованою" вкраденою власністю маріупольских заводів", – пише Андрющенко.

За його інформацією, за погодженням з донецьким керівництвом окупантів маріупольські заводи переходять під управління ТОВ "ЮГМК", яким керує російській підприємець Євген Юрченко. Саме в цю псевдокомерційну групу було в 2019 році передано всі металургійні підприємства окупованої частини Донецької області.

"Найбільш цікаво, яка доля буде в "Азовзагальмашу" та "Азовелектросталі", які належить родині Савчука і за чиїми активами саме приглядав Іващенко. Тут або теж перейдуть до рук донецьких, або всеж родина Савчука з Франції "відкупить" свої активи – спостерігаємо", – зазначив радник мера Маріуполя.

Андрющенко нагадав, що ТОВ "ЮГМК" виконує функцію "демонтаж та транспортування" обладнання до російських металургійних виробництв, а те, що неможливо демонтувати, йде в металобрухт за тією ж адресою.

"Руйнування та мародерство – справжній слоган фірми. Для маріупольців це означає одно – ще одні марні надії на роботу. Черговий обман окупаційної влади про запуск заводів, що в принципі – не новина. Але активна підготовка до нищення та мародерства вже розпочалась. У підсумку – окупантам прибуток. Маріупольцям – нічого", – підсумував він.

Окупанти крадуть з Маріуполя метал

В акваторії Маріупольського порту були помічені судна під прапором РФ, які швартуються під завантаження металопрокату.

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Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.