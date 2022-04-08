Окупанти вже звертаються до своїх близьких із передсмертними проханнями – радіоперехоплення СБУ

СБУ оприлюднили нові перехоплення розмови загарбників. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти готують передсмертні прохання своїм близьким та хочуть, щоб їхні сини ніколи в житті не йшли в російську армію.
Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України, оприлюднивши чергове радіоперехоплення.
Як зазначається, про це свідчать нові перехоплення розмови загарбників. У розмові окупант телефонує своїй дружині:
"-Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу".
"Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 осіб, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже: "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...", – зазначили в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала мережу ворожих коригувальників та колаборантів, які готували "списки" на знищення українців.