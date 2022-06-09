Окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька (фото)

Ворог продовжує вчиняти злочини в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти знищили один з символів Сєвєродонецька — Льодовий палац. Спортивна споруда згоріла.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Знищили один з символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста…Рашисти закидали Льодовий снарядами. Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні — майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька…Вщент…Не пробачимо, виродки!", — написав Гайдай.

Льодовий палац після обстрілів окупантів/Фото: https://t.me/luhanskaVTSA/3309

Окупанти знищили музей Сковороди

На Харківщині російські окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди.

Установу окупанти знищили прямим попаданням ракети вночі проти 7 травня. Російський снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Через ворожий обстріл поранено 35-річного сина директора музею. Цієї ночі чоловік залишився охороняти приміщення. Потерпілого витягли з-під завалів, із травмою ноги його госпіталізували.

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Музей розміщений у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, в якому останні роки свого життя працював і біля якого похований Григорій Сковорода. Нинішньої зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити українців. Крім того, ми писали, як окупанти вихваляються, що безжально знищують українців.