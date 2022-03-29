Окупанти знищують Харків: під обстріл потрапила старовинна будівля (фото)

Окупанти знищують архітектурні пам'ятки Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли Харків, внаслідок вибуху зазнала пошкоджень колишня пожежна частина 1887 року побудови. Це архітектурна визначна пам'ятка Харківської області.

Про обстріл повідомили у ДСНС.

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Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що будівля має історичну цінність для них та для міста.

Фото: ДСНС

Наразі співробітники ДСНС розбирають завали та намагаються запобігти подальшому обвалу конструкцій.

Фото: ДСНС

Обстріли та пожежі в Харківській області

В управлінні ДСНС Харківської області уточнили, що за минулу добу рятувальники 19 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами, 13 разів виїжджали на пожежі в екосистемах, двічі – на допомогу населенню. Також ліквідували 4 загоряння у приватному секторі, не пов'язані з обстрілами.

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"Найбільших обстрілів протягом минулої доби ворог завдав по житлових масивах Київського району міста Харкова, де сталося 9 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де відразу палало 7 житлових приватних будівель. Також протягом доби підрозділи служби порятунку залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених обстрілами, у Чугуївському районі", – уточнили у ДСНС.

Фото: ДСНС

У Люботині рятувальники дістали з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1957 року народження. Ще двох людей, чоловіка та жінку, вдалося врятувати, їх госпіталізували.

Тим часом піротехніки вчора знешкоджували артилерійські боєприпаси та залишки ракет – всього було 56 вибухонебезпечних предметів.