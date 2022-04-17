Окупанти вдарили ракетами по заводу під Харковом, є загиблі

Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки людей отримали поранення / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 17 квітня російські окупанти випустили ракети по заводу під Харковом.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", за минулу добу у Харкові загалом було 15 пожеж через обстріли. 2 людей загинули, 32 поранено.

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У Харкові обстрілами пошкоджено 2 тисячі будівель

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти знищили майже 2000 будівель у місті.