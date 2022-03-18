Окупанти вдарили ракетами по Краматорську – є загиблі та поранені (фото, відео)

Окупанти обстріляли Краматорськ / Фото: Колаж: Сьогодні
Вранці 18 березня російські окупанти завдали ракетного удар по Краматорську Донецької області. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку та адміністративну будівлю.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро отримали поранення.
"Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", - написав Кириленко.
Укриття Краматорська
У Донецькій області опублікували карту Краматорська, де вказано 203 захисні споруди міста, які можуть бути використані як укриття під час обстрілів окупантів.
За допомогою карти можна дізнатися, яке укриття знаходиться поряд з будинком, місцем роботи або навчання та заздалегідь продумати шлях до нього.