Окупанти вдарили по житлових будинках у Рубіжному, загинули діти

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В Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули три особи, зокрема двоє дітей.

Про це 23 березня повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", – пише Гайдай.

Він також наголосив, що триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини:

"При цьому останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох".

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", Росія вбила вже 121 дитину в Україні. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

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Кричущі воєнні злочини Росії проти дітей

Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба навів у Facebook приклади кричущих воєнних злочинів Росії проти дітей: