Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва – що відомо (відео)

Війська РФ знову обстріляли Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 29 травня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Постраждав житловий будинок. Також відомо про потерпілих.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі", – заявив міський голова.

Ракетний обстріл Миколаєва: пошкоджено житлові будинки, є поранені

У Миколаєві 28 травня прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють "НикВести".

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва одна з ракет вибухнула у дворі багатоповерхового житлового будинку в одному з районів міста, буквально за 20 метрів від дитячого садка.

Внаслідок потужного вибуху в п'ятиповерхівці вибито все скло, зруйновано скління балконів, двері під'їздів тощо за 20 метрів від дитячого садка. Пошкоджено також інші багатоповерхівки, розташовані поруч з місцем вибуху.

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Біля третього під'їзду велика калюжа крові. За словами мешканців, тяжке поранення отримала як мінімум одна людина, яку з місця події відвезла швидка.

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