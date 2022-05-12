Окупанти вдарили по Сумській області з важкої артилерії: 20 "прильотів" за півгодини (фото)

Окупанти обстріляли село з артилерії. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Вранці 12 травня росіяни обстріляли зі своєї території село Нові Вирки на Сумщині. Внаслідок цього є один загиблий.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Близько 20 прильотів з важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період 06:00-06:30, загинула одна людина. Додаткову інформацію щодо руйнувань надамо згодом", – розповів Живицький.

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Окупанти обстріляли Сумську область. Фото: Дмитро Живицький

Окупанти за годину випустили по Сумській області 20 ракет

Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Зранку росіяни випустили щонайменше 20 ракет по українських територіях поблизу кордону. Відомостей про постраждалих поки що немає. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зокрема, вранці 9 травня з території Росії Сумську область двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з Росії.

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