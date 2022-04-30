Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область

Окупанти обстрілюють територію області / Колаж "Сьогодні"

Російські військові завдали три ракетні удари по Синельниківському району Дніпропетровської області. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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"Ворог не шкодує ракет, але не добивається поставлених цілей. Залякує, тероризує, втім, залишається ні з чим. Тому що у нас найкращі збройні сили, які не просто тримають оборону вже понад два місяці, а очищають державу від окупантів та звільняють наші міста", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Градів"

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли область з "Градів", зачепило господарські споруди. Під час атаки у Мар'янському та Великій Костромі люди не постраждали. Про це Резніченко написав у Telegram.

"Під час ворожих обстрілів у Мар'янському та Великій Костромі люди не постраждали. Зараз все нормально", – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Окрім цього, українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

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"Впав у селі у дворі. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – додав Резніченко.

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