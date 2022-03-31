Окупанти звозять техніку до Луганської області – голова ОДА

На територію області заїхали колони техніки окупантів / Колаж "Сьогодні"

У Луганську областьросійські війська звозять техніку Також на територію області заїхали чеченські бойовики, яких використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей.

Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

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"Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцеве і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали в область на тимчасово-окуповану територію чеченці", – сказав Сергій Гайдай.

За словами голови Луганської ОДА (ОВА), чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей. Їх забирають із вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Росія накопичує сили на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасіспостерігається накопичення російських сил нового удару. Україна до цього вже готується.

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"Ми бачимо, що в цей час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. До цього ми готуємось. Ми нікому не віримо. Є реальна ситуація на полі бою, і нині це найголовніше. Ми боротимемося за кожен метр нашої землі", – додав Володимир Зеленський.

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