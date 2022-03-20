Окупанти створюють гуманітарну кризу та використовують форму ЗСУ – Генштаб

ЗСУ дають відсіч ворогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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"Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ збито три російських бойових вертольоти", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

Гуманітарна криза

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

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"Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.

Заміна солдат РФ

Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.

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На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.

Чергова хвиля мобілізації

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.

Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.

Використання форми ЗСУ окупантами

Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.

"Проте, Сили оборони України рішуче викорінюють військових злочинців та найманців з української землі!" – додали у зведенні.

Путін висунув шість умов для зустрічі з Зеленським

У Туреччині ведуть підготовку до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Тут знають і умови, за яких військовий злочинець із Москви погодиться поговорити з лідером України. Тільки ось поки що питання, чи піде на ці умови Київ. Їх назвав журналістам речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Перше, що за словами прессекретаря Реджепа Тайіпа Ердогана вимагає від Зеленського господар Кремля – відмова України від Криму та Донбасу.

"Здебільшого обговорюються шість тем. Перша – це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "деназифікацією". По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Зрозуміло, що було досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями переговорів, що продовжуються, поки що рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана. Пункти 5 і 6 – це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі неприйнятні з точки зору України та міжнародної спільноти, є думки, що про них можна домовитися за різними формулами", – сказав Ібрагім Калин.

За словами представника Туреччини, Зеленський готовий розпочати переговори без жодних умов. А ось Путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті.

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